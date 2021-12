Cloroformio a Spinetta, sindaco: “Dati molto inferiori al limite ma problema da seguire con attenzione”

ALESSANDRIA – “Continuiamo a seguire attentamente la situazione insieme agli altri enti preposti alla tutela per indicare i correttivi necessari“. Il sindaco di Alessandria Gianfranco Cuttica di Revigliasco ha risposto così alla richiesta di comunicazione urgente del Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Lista Insieme per Rossa rispetto alla rilevazione di cloroformio nell’aria a Spinetta, emersa in una indagine di Asl. La notizia era stata divulgata nei giorni scorsi dal bisettimanale Il Piccolo.

Il primo cittadino ha anche precisato che “i dati emersi dalla lettera Asl sono estremamente da studiare e approfondire. Si passa da 1 a massimo 6 microgrammi al metro cubo. Sono in sintonia coi dati storici e certamente inferiori al limite consentito, che è pari a 100 milligrammi per metro cubo. Non per questo, però, possiamo permetterci di prendere alla leggera il problema”.

Durante la seduta del consiglio Cuttica ha poi letto la documentazione Asl: “Le sorgenti di rilascio del cloroformio sono individuate nell’ambito procedura di bonifica in atto all’interno del polo chimico. Le acque di falda costantemente monitorate per come previsto dal piano di monitoraggio delle acque sotterranee e dalla barriera idraulica inquadrato e approvato dagli enti. Le risultanze più recenti trasmessi da Solvay riguardano la campagna di monitoraggio eseguita tra settembre e ottobre. Asl ha richiesto ad Arpa la trasmissione del campionamento eseguita in contraddittorio, qualora siano già disponibili. Rispetto al cloroformio rilevato nello stabilimento Arkema si è richiesto ad Arpa la disponibilità a effettuare ulteriori monitoraggi in uno o più punti dello stabilimento per ulteriori valutazioni. Asl si è messa a disposizione per una valutazione condivisa con gli altri enti preposti in un tavolo tecnico, da allargarsi al tavolo tecnico per il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale, la cui conferenza dei servizi è convocata per il 27 gennaio”.