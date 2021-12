Ad Alessandria un corso per la tutela dei Beni Culturali Sacri grazie alla Fondazione Cral

ALESSANDRIA – “L’arte è l’espressione dell’anima, è nata per raccontare la storia di Dio che incontra l’uomo”. Così il professor Luciano Orsini, Delegato vescovile per i Beni Culturali, ha presentato il nuovo progetto che inizierà il prossimo 12 gennaio con un incontro dei partecipanti nella chiesa di San Giacomo della Vittoria, alle 15, dando così avvio alla nuova edizione del “Corso di conoscenza e tutela dei Beni Culturali di natura sacra” che egli stesso terrà con il patrocinio della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, e in particolare grazie alla sensibilità culturale del suo Presidente, il notaio Luciano Mariano.

Il successivo calendario delle lezioni sarà stabilito in quella occasione. La ragione della crescita di tanto interesse verso questo argomento è fortemente legata alla storia sacra e artistica del nostro Paese: “L’arte esprime l’anima di un popolo“, ha detto il vescovo mons. Guido Gallese, “quanto più quest’anima è nobile, più si vive bene e questo è il caso degli italiani, che hanno infatti un legame unico e speciale con le radici e le tradizioni del loro Paese”.

Il professor Orsini ha ricordato che l’Italia possiede il 75% dei beni artistico – culturali di tutto il mondo e il 70% di questo patrimonio, è costituito da beni attinenti alla religione cristiana. È per lo stesso motivo che la Fondazione, anche nel momento di crisi attuale che costringe ad una maggiore selezione dei progetti da finanziare, tiene particolarmente a questo corso, come ha sottolineato il presidente Luciano Mariano: “Poiché il nostro sodalizio interviene spesso in operazioni di restauro, è giusto poi proseguire tutelando il bene e per fare ciò è necessario formare un personale con competenze adeguate a riconoscere il valore di ciò con cui si rapportano”.

Le lezioni per un totale di molte ore, si svolgeranno in diversi luoghi ed in molti ambienti di culto. Il corso è totalmente gratuito ed è aperto a ogni persona interessata o che abbia curiosità in materia così come le Forze dell’Ordine preposte alla tutela del Patrimonio. Per iscriversi basta telefonare al 340 1280335 (prof. Orsini) oppure allo 0131 512239 (Ufficio Beni culturali della Curia) ma saranno ben accolti anche coloro che si presenteranno lo stesso 12 gennaio alle 15 nella chiesa di San Giacomo della Vittoria nell’omonima via. A ogni partecipante sarà donato, quale libro di testo, il prezioso e ormai introvabile volume in due tomi realizzato dal prof. Orsini e pubblicato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.