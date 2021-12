RADIOGOLD – Il santo del giorno del 26 dicembre è Santo Stefano. Si tratta del primo dei sette diaconi scelti dalla comunità cristiana perché aiutassero gli apostoli nel ministero della fede. Venerato come santo da tutte le Chiese che ammettono il culto dei santi. Fu un protomartire ovvero il primo cristiano ad aver dato la vita per testimoniare la propria fede in Cristo e per la diffusione del Vangelo.

Il suo martirio è descritto negli Atti degli Apostoli. Venne lapidato alla presenza di Paolo di Tarso che in seguito si convertì lungo la via di Damasco. La lapidazione era la pena contemplata dalla legge mosaica per le colpe ritenute più gravi, quali la blasfemia e l’adulterio. È possibile fissare con una certa sicurezza la data della sua morte: secondo il metodo di uccisione la sua morte è datata nel 36 dopo Cristo.