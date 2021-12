ALESSANDRIA – La Polizia Locale di Alessandria e il 118 della Croce Rossa sono intervenuti questa mattina in Spalto Marengo ad Alessandria. Un ciclista è stato investito da un’auto, all’altezza del numero civico 100. L’uomo è stato portato all’Ospedale di Alessandria: per fortuna le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto gli agenti della Polizia Locale sono ancora impegnati nella ricostruzione dell’incidente.