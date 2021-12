Cosa fare la domenica di Santo Stefano in provincia di Alessandria

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Questa domenica di Santo Stefano può essere l’occasione giusta per ammirare “L’Ascensione”, l’opera di Francesco Crivelli esposta a Palazzo Cuttica ad Alessandria. Il dipinto commissionato dal marchese Cesare Cuttica di Cassine per l’altare maggiore della Chiesa di San Marco di Alessandria, e realizzato tra il 1576-1577, è affiancato da alcuni pannelli che ricostruiscono la storia dell’opera, dalla sua dispersione al fortunato recente ritrovamento. La mostra “Ritorno ad Alessandria, di Comune di Alessandria e azienda CulturAle è curata da Olga Piccolo, Lorenzo Mascheretti e Roberto Livraghi e oggi si potrà visitare dalle 15 alle 19, con ingresso gratuito.

Questa domenica sono aperte dalle 15 alle 19 anche le Sale d’Arte di Alessandria, in via Machiavelli, dove rimarranno in mostra fino al 9 gennaio anche le opere di Pietro Sassi, pittore alessandrino tra i più significati artisti piemontesi dell’Ottocento. Sono una cinquantina le opere della mostra “Vivere dell’arte e coll’arte”, provenienti da collezioni pubbliche e private, appartenenti non solo a Sassi ma anche ad artisti come Giovanni e Teodolinda Migliara, Massimo d’Azeglio, Giacinto Corsi di Bosnasco, Giovanni Renica, Giuseppe Camino, Antonio Fontanesi, Jean Charles Ferdinand Humbert.

Al Teatro San Francesco di Alessandria questa sera torna in scena Gelindo. La storia del burbero pastore dal cuore d’oro sarà narrata, rigorosamente in dialetto, dalle 21. L’accesso al teatro sarà consentito in ottemperanza alle vigenti disposizioni anticovid.

In questa domenica di Santo Stefano a Tortona è aperto dalle 10 alle 17 il Presepe della Madonnina della Guardia nel grande spazio allestito al Mater Dei, in via Don Sparaglione 15. Il presepe è tra i più grandi mai realizzati in Italia, con i suoi 650 metri quadri di superficie espositiva e oltre mille figure meccaniche, inserite in accurati scenari resi ancora più suggestivi da effetti atmosferici e persino da transizioni di luce dal giorno alla notte. L’ingresso è libero (per informazioni:0131 818311).

Nel pomeriggio di Santo Stefano concerto di Natale al Museo Civico di Casale Monferrato. All’interno del Salone Vitoli, alle 17, il Trio italiano composto da Cristina Trimarco, fagotto, Endrio Luti, fisarmonica e Thomas Luti, sassofono, proporrà una serie di danze e temi popolari del repertorio musicale klezmer. Il klezmer è caratterizzato dalle sue melodie espressive, che ricordano un po’ la voce umana, anche nel ridere e nel piangere. Per produrlo vengono usati numerosi abbellimenti musicali, tra i quali i krekhts (“singhiozzi”). Ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. L’accesso alle sale del Museo prevede l’uso obbligatorio della mascherina e la verifica del green pass.

Il Museo Archeologico di Acqui Terme questa domenica di Santo Stefano è aperto dalle 11 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 17.30 per permettere ai visitatori di ammirare la mostra “Natale al Museo”, esposizione di presepi artistici in ceramica opera di Sergio Arditi. Nelle sale del museo è inoltre possibile ammirare le opere della mostra “Paesaggio minuto” di Luca Pancrazzi e l’esposizione archeologica “Le ceneri degli Statielli”, che si potranno ancora visitare fino alle prime settimane del 2022.

A Villa Vidua a Conzano prosegue la mostra di presepi d’autore. L’esposizione, aperta nei giorni festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, raccoglie i presepi realizzati da dieci artisti che, negli anni, hanno anche ottenuto la cittadinanza onoraria di Conzano. In mostra anche il grande presepe di produzione artigianale, firmato dal maestro santonnier Escoffier, animato da 500 figure. Ad accogliere i visitatori a Conzano, in piazza Australia, sarà anche una ‘teoria di Natività’, rappresentata su stendardi, e nelle vie centrali del borgo fino alla torre medioevale posizionata all’apice del colle, sulle abitazioni anche 100 drappi rossi con la raffigurazione del Divin Bambino.

Domenica 26 dicembre a Giarole si terrà il concerto di Natale organizzato dall’Amministrazione Comunale e dalla Pro Loco. Nella Chiesa Parrocchiale, dalle 17, si esibirà il San Bartolomeo Gospel Choir, composto da 31 coristi e accompagnati da quattro musicisti: Andrea Rogato alle tastiere, Alberto Sempio alle chitarre, Renato Tassiello alla batteria e Gigi Andreone al Basso. L’ingresso al concerto, nel rispetto della normativa vigente, è riservato ai possessori del Green Pass.

