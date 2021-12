Dal 3 gennaio riapre il Centro Vaccinale del Cristo ad Alessandria

ALESSANDRIA – Come comunicato sulla pagina Facebook dell’Azienda Sanitaria Locale, grazie alla collaborazione con Castellazzo Soccorso e all’impegno degli operatori dell’Asl Al, dal 3 gennaio ad Alessandria sarà attivo un nuovo centro vaccinale nell’ambulatorio dell’Azienda Sanitaria Locale al quartiere Cristo. Il centro vaccinale del Cristo non effettuerà accesso diretto.

Dal 27 dicembre verrà inoltre potenziata l’attività del centro vaccinale di Valenza, con nuove aperture.

Nei prossimi giorni, i cittadini di Alessandria che hanno già una prenotazione per effettuare il vaccino ad Acqui Terme potrebbero quindi ricevere un Sms di convocazione per il centro vaccinale del Cristo o per quello di Valenza.

Sarà comunque sempre possibile modificare la prenotazione sul sito ilpiemontetivaccina.it.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero verde covid 800 957795.