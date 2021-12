PIEMONTE – Sono 1,3 milioni le dosi di vaccino da somministrare in Piemonte entro fine gennaio per rispettare i nuovi termini di scadenza del Green Pass, che dal 1° febbraio avrà validità di 6 mesi.

La Regione si sta quindi organizzando e oggi ha fatto il punto sulla campagna vaccinale alla luce delle nuove disposizioni normative e in vista della visita del generale Figliuolo, atteso lunedì 27 dicembre a Cuneo.

Come emerso durante la riunione in collegamento tra il presidente della Regione Alberto Cirio, l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi e i commissari e tecnici dell’Unità di crisi, sono circa 375 mila gli appuntamenti per le terze dosi da riprogrammare da qui alla fine di gennaio. A questi si sommano le 700 mila convocazioni che erano già state programmate per la somministrazione della terza dose nell’arco delle prossime settimane e circa 200 mila appuntamenti per coloro che devono ricevere il richiamo della seconda dose, oltre alle nuove prime dosi.

In totale, in base alle nuove disposizioni nazionali, saranno quindi oltre 1,3 milioni i vaccini da somministrare in Piemonte da qui alla fine di gennaio, grazie ad un immediato aggiornamento del piano organizzativo che prevederà una maggiore integrazione e potenziamento tra Asl, Aso e territorio, con il supporto dei medici di famiglia e delle farmacie. A questo si aggiungerà un ulteriore impulso alla vaccinazione dei bambini in collaborazione con i pediatri di libera scelta.