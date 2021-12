Figliuolo: “Code per i tamponi? Bisogna avere pazienza, spesso si fanno le file per il capo griffato”

TORINO – Rispetto alle tante code per effettuare tamponi in Italia, con segnalazioni anche da Alessandria, il Commissario Figliuolo, in visita a Torino, ha invitato i cittadini ad “avere tanta pazienza, spesso cittadini fanno le file al Black Friday per avere il capo griffato. E’ giusta la critica, vorremmo tutti vivere in un Paese perfetto, ma c’è gente che da due anni tira tutti i giorni, quindi se qualcuno si è preso un po’ di pausa anche io me ne faccio una ragione“.

Figliuolo ha poi precisato: “Noi ci stiamo organizzando e abbiamo messo in campo risorse della Difesa. Non è la panacea di tutti i mali ma è un concorso in più che diamo alle alle Asl. Abbiamo anche i nostri laboratori, 11 in 8 regioni, ma ci dobbiamo confrontare col mondo scientifico, si guarda ad esempio anche ai tamponi salivari ma c’è la paura dei falsi positivi, sarà la scienza a mettere l’ultima parola. Coi mezzi che abbiamo faremo il massimo e metteremo in campo tutte le risorse possibili della Difesa per supportare il sistema che sta lavorando. Il personale però è lo stesso tra tracciamento e vaccini, stiamo pescando in un lago dove i pesci diminuiscono sempre di più“.