Nuove regole covid: no quarantena con tre dosi di vaccino o con due dosi da meno di 4 mesi

ITALIA – Come ha riportato Ansa, il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto anti covid con le nuove regole rispetto all’estensione dell’uso del green pass e sulle quarantene.

QUARANTENE

Se sono asintomatiche, le persone che hanno avuto contatti con un positivo al covid non dovranno fare la quarantena se:

hanno fatto la terza dose di vaccino;

se hanno fatto la seconda dose da meno di quattro mesi.

Chi ha invece il Green Pass rafforzato da più di quattro mesi dovrà stare in quarantena per cinque giorni (due giorni in meno rispetto ai sette, previsti fino a oggi, ndr) e, al termine, effettuare un tampone di controllo.

Per chi non è vaccinato la quarantena resta di 10 giorni, con tampone di controllo alla fine.

SUPER GREEN PASS

Prevista anche l’estensione del Super Green pass nell’ambito dei trasporti a lunga percorrenza, fiere e impianti sci.

PREZZI MASCHERINE FFP2

I prezzi delle mascherine Ffp2, inoltre, saranno calmierati.