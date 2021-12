Su Radio Gold un Capodanno tutto da ballare, dalle 22 alle 3 di notte

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Anche con le discoteche chiuse e le feste vietate a causa della variante omicron, questa notte di San Silvestro merita di essere vissuta appieno. Per questo Radio Gold ha confezionato una programmazione musicale ad hoc per dire addio al 2021 e salutare il 2022 ballando.

La sequenza mixata inizierà alle 22 con i revival 70/80, fino ad arrivare alla mezzanotte con balli di gruppo e canzoni dagli anni 60 in poi, l’ideale per scatenarsi a ritmo, proprio come in discoteca. Si continuerà a ballare fino alle 3 di notte con i successi degli anni 90 fino ai giorni nostri.

La musica è stata selezionata da Franco Tasca e dai dj e speaker di Radio Gold.