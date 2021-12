Per il monitoraggio Gimbe la provincia di Alessandria è quella con una crescita maggiore di contagi

ALESSANDRIA – L’ultimo report della Fondazione Gimbe, relativo all’aumento dei contagi Covid, lancia ombre sulla provincia di Alessandria. Il rapporto, che comprende la settimana che va dal 22 al 28 dicembre, mostra come la Regione Piemonte abbia in percentuale un aumento di positivi al coronavirus pari al 6,9%. Se si guardano gli ultimi 14 giorni (15-28 dicembre) si rileva un’incidenza di 1050 casi positivi per 100 mila abitanti.

Gimbe ha monitorato anche l’incremento assoluto dei casi di Covid-19 per provincia. Il dato che emerge pone l’Alessandrino tra i territori con un’incidenza di casi decisamente elevata.

Il grafico illustra il posizionamento delle Province piemontesi (Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano – Cusio – Ossola, Vercelli) in relazione alle medie regionali di incidenza per 100.000 abitanti delle ultime 2 settimane e dell’incremento percentuale dei casi. Il valore regionale dell’incidenza per 100.000 abitanti nelle ultime 2 settimane (14-28 dicembre) è superiore a quello delle singole Province in quanto include i casi classificati “Fuori Regione” non riconducibili ad alcuna Provincia.

Come si vede l’Alessandrino ha un incremento di casi nell’ultima settimana di dicembre pari al 10%, mentre l’incidenza è di poco sotto le 1000 unità ogni 100 mila abitanti.