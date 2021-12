Servizio Civile 2022: 17 posti disponibili nelle quattro sedi della Croce Rossa in provincia

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Sono 17 i posti disponibili per il servizio civile alla Croce Rossa di Alessandria per il 2022. Durerà 12 mesi, con un rimborso mensile di 444 euro. Possono fare domanda ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni, entro le 14 del 26 gennaio. I posti sono suddivisi nelle quattro sedi della provincia: 5 ad Alessandria, 5 a Valenza, 4 a Vignale e 3 ad Alluvioni Piovera. Qui trovate il bando per verificare i requisiti.

Per fare domanda bisogna utilizzare la piattaforma Domanda on Line. Per poter completare la richiesta occorre lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

“Il Servizio Civile è un impegno serio, una partecipazione di responsabilità, un’occasione per crescere confrontandosi, un modo per conoscere altre realtà, una forma di aiuto a chi vive in disagio o ha minori opportunità, un atto di amore e di solidarietà verso gli altri, un’occasione di confronto con altre culture, è una esperienza utile per avvicinarsi al mondo del lavoro”.