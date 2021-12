Scoppia una bombola del gas in una casa a Montecastello

AGGIORNAMENTO ORE 15:08 – Le fiamme sono divampate in una abitazione di via Cesare Battisti a Montecastello. Si conferma l’assenza di feriti. Una soletta sarebbe crollata dopo l’esplosione e le conseguenti fiamme.

MONTECASTELLO – Una bombola del gas è scoppiata in una casa a Montecastello. La forte detonazione, avvenuta in centro paese in una strada adiacente alla Provinciale 80, ha messo in apprensione gli abitanti della zona. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il 118. Secondo quanto si è appreso al momento non risultano feriti. Le fiamme hanno avvolto l’abitazione e sono in fase di spegnimento.

Seguiranno aggiornamenti