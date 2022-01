In Piemonte più di 2 pazienti covid su 3 in terapia intensiva non sono vaccinati

PIEMONTE – Dai dati aggiornati al 31 dicembre, in Piemonte oltre i 2/3 dei pazienti ricoverati per Covid in terapia intensiva non sono vaccinati. In particolare, sui 107 ricoveri della giornata di ieri 77 riguardano pazienti non vaccinati (49 uomini e 28 donne). Ricoverato in terapia intensiva per covid, come si vede nella tabella in basso diramata da Regione Piemonte, anche un bimbo di un mese.

Altri 30 sono invece pazienti vaccinati (17 uomini e 13 donne), ma già con un quadro clinico serio per patologie pregresse.