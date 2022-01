Incidente nei pressi del ponte Tiziano: auto esce di strada e finisce nel parcheggio

ALESSANDRIA – I Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale di Alessandria sono intervenuti questo pomeriggio, domenica 2 gennaio 2022, per un incidente che ha coinvolto una utilitaria.

Il mezzo, per ragioni da chiarire, è uscito dalla corsia che porta al ponte Tiziano in direzione Alessandria, finendo nel parcheggio sottostante. Il veicolo ha perso del combustibile ma per fortuna non ci sono state conseguenze gravi, a parte i danni al mezzo, anche per l’immediato arrivo dei pompieri. (Ringraziamo Andrea per le foto e la segnalazione).