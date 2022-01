ALESSANDRIA – I Vigili del Fuoco di Alessandria sono intervenuti ieri sera, domenica 2 gennaio 2022, in via Rapisardi, al quartiere Orti, e in piazza Santa Maria di Castello per due cassonetti a fuoco.

L’incendio è stato subito controllato ma i contenitori sono andati distrutti. I pompieri hanno anche lavorato in via Norberto Rosa per un’auto in fiamme. L’incendio sembra sia stato causato da un corto circuito.