ALESSANDRIA – Altro intervento dei Vigili del Fuoco poco dopo le 20 di questo lunedì 3 gennaio 2022 ad Alessandria per l’incendio di un cassonetto.

Le fiamme hanno colpito un contenitore dei rifiuti in via Lelio Basso al quartiere Cristo, all’angolo con via della Palazzina. Sul posto anche la Polizia Municipale per gli accertamenti.