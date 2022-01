Cosa prevede il nuovo decreto sull’obbligo vaccinale per Over 50 e accedere a locali pubblici

ROMA – Il Governo ha varato un nuovo decreto con misure più stringenti per il contenimento della pandemia di Covid-19. In queste settimane l’aumento incontrollato dei casi e l’incremento dei decessi ha portato il premier Draghi e i ministri a pensare a un nuovo piano per bloccare l’ascesa della variante Omicron.

ESTESO L’OBBLIGO VACCINALE

Partiamo dove non è prevista la necessità di avere il green pass base: ovvero parliamo per i clienti dei negozi di alimentari e farmacie

Il green pass normale, che si ottiene con il tampone, sarà esteso ai lavoratori dei servizi alla persona (estetisti, parrucchieri), ai lavoratori di servizi commerciali (come le banche), ai lavoratori di negozi e centri commerciali, ai lavoratori di uffici pubblici, Comuni, Province, Regioni, ai lavoratori di servizi pubblici come Inps e Inail. Oltre ai lavoratori il super green pass è stato esteso anche a tutti i clienti che dovranno accedere ai luoghi sopracitati.

L’obbligo di vaccinazione per gli over 50 che sino al 15 giugno. Il decreto inoltre prevede dal 15 febbraio l’obbligo di super green pass sia per tutti gli over 50 sui luoghi di lavoro pubblici e privati.

L’obbligo decorre a partire dall’entrata in vigore del decreto, ovvero il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta. Se non ci si vaccina entro il primo febbraio scatteranno le eventuali sanzioni del caso. Nel decreto si legge che l’obbligo vaccinale si applica a tutti i residenti in Italia, anche cittadini europei e stranieri. Via anche alla terza dose per gli over 12.

IL RIENTRO A SCUOLA

Sulla scuola il Governo è orientato a una riapertura regolare dal 10 gennaio ma attraverso nuove regole. Per la fascia d’età 0-6 anni, nel caso di un positivo in classe scatterà la quarantena per tutta la classe. Per la fascia delle scuole primarie, nel caso di 2 positivi scatterà la quarantena per tutta la classe (7 giorni). Per la fascia degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, con 1 solo caso Covid è prevista la sorveglianza stretta; dai 2 casi, scatterà il testing per i vaccinati e la quarantena per non vaccinati; dal quarto caso, tutti andranno in dad.