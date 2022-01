Hackerata la pagina Facebook del Comune di Silvano d’Orba. Pubblicati post con truffe finanziarie

SILVANO D’ORBA – Questa mattina gli abitanti di Silvano d’Orba si sono svegliati con uno strano messaggio postato sulla pagina Facebook del Comune. “Ciao signore/signora, per regolarizzare la vostra vita, avete necessità di denaro, ma non avete accesso al credito di banca o non avete il favore di una banca. Avete bisogno di finanziamento per la vostra costruzione, progetto immobiliare, creazione della vostra impresa, risalire la vostra attività personale, avete desideri a realizzare e necessità di fondo di finanziamento allora contattate questo indirizzo“, è il post scritto in un italiano incerto che in molti, con un po’ di sgomento, hanno letto sul profilo ufficiale del Comune di Silvano.

Un attacco hacker a regola d’arte con anche messaggio di frode indirizzato agli sventurati cittadini. Presto i tecnici del Comune guidato dal sindaco Giuseppe Coco, sono intervenuti risolvendo la situazione. Ad ora la normalità sulla pagina Facebook è stata ripristinata e il messaggio truffaldino è stato cancellato. L’invito, per chiunque fosse caduto nella frode, è quello di non inviare dati personali all’indirizzo mail che era presente nel messaggio o contattare la persona indicata come referente.