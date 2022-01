ALESSANDRIA – Incidente sulla provinciale che collega Alessandria a Spinetta Marengo. Tre i mezzi coinvolti, in base alle prime informazioni, nel tratto che da Novi porta al capoluogo. Dalle prime notizie non ci sarebbero feriti gravi ma il traffico è congestionato in direzione della città.

L’incidente è avvenuto in prossimità del concessionario Alessandria Auto intorno alle 9. Sul posto la Polizia Municipale. Ringraziamo Nestor per la segnalazione.