Servizio civile in Protezione Civile: due posti disponibili in Provincia

ALESSANDRIA – Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale, anche per l’anno 2022, ha rinnovato il bando di selezione per volontari del Servizio Civile. Per accedere al bando occorre avere un‘età compresa fra i 18 ed i 28 anni. La durata del servizio civile è quantificata in 12 mesi nel corso dei quali gli operatori percepiranno dal Ministero 444 euro mensili.

La Provincia di Alessandria di Alessandria ha ottenuto 2 posti per operatori volontari da impiegare nel Servizio Protezione Civile: requisiti sono l’essere in possesso della patente di guida per autoveicoli e aver conseguito la il Diploma di maturità.

Coloro che fossero intenzionati a partecipare al bando o ad acquisire ulteriori e più dettagliate informazioni sia sulle modalità di presentazione delle domande che sulla tipologia di attività da svolgere possono chiamare lo 0131 304767 dalle 09.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì o scrivendo alla mail [email protected]

Il progetto è “La Comunicazione come Prevenzione” – codice sede 157803- Provincia di Alessandria

Le domande dovranno essere presentate entro le 14 di mercoledì 26 gennaio 2022.