Piemonte verso la zona arancione: quali saranno le nuove restrizioni

PIEMONTE – Come evidenziato ieri dai dati Agenas, il Piemonte potrebbe passare in zona arancione dalla prossima settimana. Qualora il report del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità confermasse il cambio di colore, da lunedì 17 gennaio nella nostra regione entrerebbero in vigore nuove regole.

SPOSTAMENTI

Chi è senza Green Pass potrà spostarsi verso altri Comuni della stessa Regione o verso altre Regioni solo per motivi di lavoro, necessità, salute o per servizi che non siano disponibili nel proprio Comune. Servirà quindi portare con sé l’autocertificazione. Anche senza Green Pass saranno invece sempre consentiti gli spostamenti dai Comuni sotto i 5 mila abitanti verso altri Comuni entro i 30 chilometri di distanza, tranne che verso il capoluogo di provincia.

SUPERMERCATI

Sarà obbligatorio il Super Green Pass (la certificazione verde che si ottiene con la vaccinazione o la guarigione dal covid) per accedere ai centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi. Questa regola non è valida per l’accesso ai negozi alimentari, edicole, librerie, farmacie e tabacchi, che resterà sempre libero.

BAR, RISTORANTI, CINEMA, TEATRO

Obbligatorio il Super Green Pass anche per accedere ai servizi di ristorazione, all’aperto e al chiuso, e per accedere ai servizi alberghieri, così come per andare al cinema, teatri, musei, mostre, centri benessere e termali, parchi tematici e di divertimento, sale gioco, sale scommesse, sale bingo, sale da concerto, locali di intrattenimento e musica dal vivo al chiuso. Non si potranno però consumare cibi all’interno della sala in cui si svolge l’evento. Per accedere alle biblioteche o agli archivi, invece, basterà il Green Pass Base (il certificato che si ottiene con un tampone negativo).

SPORT

Anche in zona arancione l’attività sportiva all’aperto sarà sempre consentita. Se si vuole praticare sport di contatto all’aperto, però, servirà il Super Green Pass. Ricordiamo che è già in vigore l’obbligo del Super Green Pass per accedere a palestre, piscine, e spogliatoi.