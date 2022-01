Contagiati covid ancora in calo ad Alessandria (-54). A Casale (+41) superati i mille casi totali

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Sono 1295 i contagi covid in più registrati oggi in provincia di Alessandria. Ad Alessandria i numeri sono ancora in calo, con -54 positivi rispetto a martedì per un totale di 2804 contagi. Scende il numero dei casi anche a Tortona (-25 rispetto a ieri, 748 in totale), a Valenza (-9, 672 in totale) e a Novi (-1, 874 in totale).

In risalita, invece, il numero dei positivi a Casale: rispetto a ieri la città monferrina ha registrato un incremento di 41 positivi, per un totale di 1014 contagi nel complesso. +15 positivi ad Acqui, 292 in totale, e +9 a Ovada, con 347 positivi in totale.