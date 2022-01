Regione alle Asl: “Non è un paziente covid chi è asintomatico”. Così il Piemonte resterebbe giallo

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – “Solo il paziente che ha sintomi covid è definibile malato di covid”. Questo il messaggio inviato ieri dal Dipartimento interaziendale malattie ed emergenze infettive della Regione Piemonte alle varie Aziende Sanitarie Locali del territorio. La circolare punta quindi a non far considerare come pazienti covid chi è stato contagiato ma non presenta sintomi ed è ricoverato in ospedale per altre patologie.

A supporto di questa tesi, la nota del Dirmei cita uno studio della Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere secondo il quale “il 34% dei pazienti ricoverati positivi al covid non è malato di covid”. Questi pazienti positivi ma asintomatici “devono comunque essere isolati secondo le norme vigenti”, ha rimarcato il Dipartimento.

Se, sottolinea il Dirmei, questo cambio di parametro venisse applicato l’occupazione delle terapie ordinarie di pazienti covid in Piemonte scenderebbe dal 32.8% al 21.6%, quindi sotto la soglia limite del 30% che, se superata, comporterebbe per il Piemonte il passaggio da zona gialla ad arancione.