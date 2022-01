5 stelle sulla legge del gioco d’azzardo: “La Regione la modifichi, dubbi interpretativi e rischi”

PIEMONTE – I consiglieri regionali del Movimento 5 stelle hanno chiesto la modifica della legge regionale sul gioco d’azzardo. Una richiesta avanzata dopo l’interpretazione data dall’Agenzia Dogane e Monopoli che permetterebbe l’installazione delle slot nei bar del Piemonte. I dubbi interpretativi provocati dalla nuova normativa, spiegano Sean Sacco, capogruppo regionale M5S Piemonte, Sarah Disabato, consigliere regionale M5S Piemonte e Ivano Martinetti, consigliere regionale M5S Piemonte, dovebbero indurre almeno a un ripensamento per fare chiarezza e impedire il ritorno del gioco d’azzardo nei bar della regione.

“È l’ennesima dimostrazione di come questa nuova legge, voluta dal centrodestra contro il parere di associazioni e amministratori locali, produca non solo gravi danni al tessuto sociale con il via libera al far west delle macchinette, ma determini anche dubbi interpretativi non di poco conto. Arrivati a questo punto pensiamo sia quantomeno opportuno mettere mano nuovamente alla legge, in modo da escludere le slot almeno nei bar del Piemonte. Questo non basterà di certo ad arginare gli effetti devastanti della legge voluta dal centrodestra che ha smantellato la precedente normativa del 2016 (approvata con importanti proposte del Movimento 5 Stelle), ma almeno contribuirà a fare chiarezza ed evitare al rientro del gioco d’azzardo nei bar della nostra regione“.