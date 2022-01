Piemonte al quintultimo posto per numero di medici

PIEMONTE – È la Sardegna la regione con il maggior numero di medici (di base e specialisti), con una media di 482 dottori ogni 100mila abitanti. Al secondo posto troviamo il Lazio (473,8) e al terzo la Liguria (462,4). Il Piemonte è al quintultimo posto con una media di 370.31, davanti solo alle province del Trentino Alto Adige, Veneto, Basilicata e Valle d’Aosta.



I numeri arrivano dall'analisi di Openpolis che si sofferma su questo tema per analizzare i fattori che stanno contribuendo ad arginare la pandemia. Alcuni aspetti legati all'emergenza covid "sono più o meno direttamente legati al funzionamento del sistema sanitario nazionale. Ad esempio, le condizioni di salute generali della popolazione o il suo status socio-economico ma anche, in maniera più immediata, la disponibilità di risorse, in primis di dottori".

Dal quadro europeo* emerge che è la Grecia** la realtà con un maggior numero di medici (base e specialisti ndr) (616) mentre all'ultimo posto troviamo il Belgio (317). L'Italia si trova al centro di questa classifcia con 405.07.

*Non sono disponibili i dati per Danimarca, Estonia, Lussemburgo, Malta, Polonia, Svezia e Finlandia. FONTE: elaborazione openpolis su dati Eurostat

** La Grecia conta il personale medico in modo differente includendo tutti quelli con licenza, quindi anche i pensionati.