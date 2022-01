PIEMONTE – La percentuale di terapie intensive occupate da pazienti Covid è in diminuzione in Piemonte e ora è al 23% ma pur sempre sopra la soglia del 20%. Il calo è avvenuto anche in altre 7 regioni: Basilicata (1%), Campania (11%), Liguria (18%), Trento (30%), Sardegna (13%), Sicilia (20%), Valle d’Aosta (13%). Complessivamente in Italia la percentuale rimane stabile al 18%.

Non ha sussulti nemmeno la percentuale di posti nei reparti di area non critica occupati da pazienti Covid,, che resta al 27%, in Italia. Tuttavia in 24 ore è cresciuta in 9 regioni, tra cui il Piemonte che supera il 30% (33%) (il passaggio all’arancione avviene quando l’incidenza settimanale supera i 150 contagi ogni 100mila abitanti, l’occupazione dei posti letto nelle terapia intensive da parte dei pazienti Covid è maggiore del 20% e quella nelle aree mediche più alta del 30%). La percentuale dei posti nei reparti non critici occupati da pazienti Covid è in aumento anche in Campania (26%), Friuli (27%), Lombardia (32%), Marche (27%), Provincia autonoma Trento (25%), Puglia (18%), Sicilia (33%), Toscana (23%), Umbria (31%). Cala in Valle d’Aosta (52%) e Veneto (23%). Stabile in Abruzzo (al 26%), Basilicata (21%), Calabria (38%), Emilia Romagna (24%), Lazio (25%), Liguria (38%), Molise (13%), Bolzano (15%)), Sardegna (13%). Intanto l’analisi poeriodica del Ministero della Salute certifica che anche in Piemonte la presenza della variante Omicron sui nuovi casi è del 77%.