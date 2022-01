Tortona: multa da 600 euro per abbondono rifuti fuori cassonetto

TORTONA – Un cittadino tortonese dovrà pagare una multa da 600 euro per aver abbandonato sacchi di rifiuti accanto ai nuovi contenitori della raccolta differenziata in via Galilei a Tortona, vicino al vecchio cinema sociale. Gestione Ambiente e l’Amministrazione Comunale insistono sui controlli del territorio per mantenere il decoro urbano ma soprattutto, spiegano, per tutelare i cittadini che in questo periodo di cambiamento si stanno dimostrando virtuosi, facendo correttamente la raccolta differenziata. Il cittadino poco ligio oltre alla multa dovrà anche accollarsi le spese della pulizia.

A supporto della nuova raccolta, sono attivi i seguenti servizi:

– il Centro di raccolta di Via Postumia dove è possibile conferire i rifiuti urbani differenziabili e i rifiuti provenienti da animali domestici (lettiere, deiezioni, prodotti assorbenti, tappetini/traversine igieniche, salviette;

– il ritiro ingombranti a domicilio su prenotazione.

Per qualsiasi informazione: sito www.gestioneambiente.net; pagina Facebook gestioenambientespa; mail [email protected]; Numero Verde gratuito 800.085.312, app Junker scaricabile da smartphone (Android, Apple o Huawei).