MONGIARDINO LIGURE – Intorno alle 17.30 di questo venerdì i Vigili del Fuoco di Novi sono intervenuti a Mongiardino Ligure, località Castellaro, per soccorrere un uomo che si era sentito male mentre lavorava in un locale caldaia interrato, a circa due metri e mezzo di profondità. Sul posto è intervenuto anche il 118. L’uomo ora è in buone condizioni di salute.