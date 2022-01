PIEMONTE – Sono 55.368 le persone che questo sabato 15 gennaio 2022 hanno ricevuto il vaccino contro il Covid in Piemonte. A 5.902 è stata somministrata la prima dose, a 2.935 la seconda, a 46.531 la terza.

Come comunicato ancora dall’Unità di crisi della Regione Piemonte, dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 8.571.356 dosi, di cui 3.156.019 come seconde e 1.913.721 come terze.