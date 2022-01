Bollettino Coronavirus: 8.857 contagi in Piemonte. In provincia 1339 nuovi casi e un decesso

PIEMONTE – Sono 8.857 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 in Piemonte (di cui 7.713 dopo test antigenico), pari al 14,8% di 60.004 tamponi eseguiti, di cui 50.759 antigenici. Degli 8.857 nuovi casi gli asintomatici sono 7.157 (80,8%). I casi sono così ripartiti: 7.363 screening, 1.097 contatti di caso, 397 con indagine in corso.

Con i dati comunicati questa domenica 16 gennaio 2022 dall’Unità di crisi regionale il totale dei casi positivi in Piemonte sale a 697.936 da inizio pandemia.

In provincia di Alessandria si registrano 1339 nuovi contagi, che portano il totale dei casi da inizio pandemia a 58.337. Nelle altre province piemontesi i casi sono complessivamente 32.870 Asti, 25.146 Biella, 98.467 Cuneo, 54.555 Novara, 363.274 Torino, 24.711 Vercelli, 26.346 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 3.427 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 10.803 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

In Piemonte sono 23, 5 di oggi, i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale in Piemonte diventa quindi 12.291 deceduti risultati positivi al virus. In provincia di Alessandria si registra un nuovo decesso che porta il totale a 1.621 da inizio pandemia. Nelle altre province piemontesi i decessi sono complessivamente 745 Asti, 461 Biella, 1.508 Cuneo, 983 Novara, 5.893 Torino, 568 Vercelli, 396 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 116 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali piemontesi i ricoverati in terapia intensiva sono 143 (-3 rispetto a ieri) mentre i pazienti covid in altri reparti sono 2.016 (+78 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare in Piemonte sono 165.136 I tamponi diagnostici finora processati sono 12.993.096 (+60.004 rispetto a ieri).

In Piemonte i pazienti guariti diventano complessivamente 518.350 (+6.512 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 44.827 Alessandria (+870), 25.747 Asti, 17.926 Biella, 73.946 Cuneo, 43.324 Novara, 269.219 Torino, 18.199 Vercelli, 20.012 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.939 extraregione e 3.211 in fase di definizione.