PIEMONTE – Si sono aperte questa mattina alle 9 e sono già oltre 650 le prenotazioni per l’open day vaccinale bimbi del Valentino di Torino, in programma sabato 22 gennaio e dedicato alla fascia 5-11 anni.

Possono aderire (prenotando sul portale www.IlPiemontetivaccina.it) bambini di tutta la regione che non hanno ancora ricevuto la prima dose, che non hanno un appuntamento o che non hanno già la convocazione tra il 22 e il 26 gennaio.