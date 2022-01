Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di domenica 23 gennaio

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Al Teatro Civico di Tortona nuovo spettacolo della rassegna Assoli, organizzata dall’Associazione Peppino Sarina-amici del burattino ODV. Lo spettacolo “La Bella Fiordaliso e La Strega Tirovina” in programma questa domenica 23 gennaio alle 16.30 è stato sostituito con “Arlecchinate” spettacolo di burattini di Bambabambin Puppet Theatre di Alano di Piave (BL), di e con Paolo Rech. Lo spettacolo di burattini sarà preceduto, alle 14.30, dal laboratorio di Nat: La Strega Befana a Rotella-Pupazzetto a cavallo della scopa” a Palazzo Guidobono. Il costo del biglietto per assistere agli spettacoli della rassegna “Assoli” è di 4 euro. I laboratori a Palazzo Guidobono prevedono un biglietto di 7 euro, che sarà possibile prenotare contattando il numero 342 6152605 oppure scrivendo una mail all’indirizzo [email protected] È richiesto il Green Pass per i maggiori di 12 anni.

Al Teatro San Francesco di Alessandria inizia “Suoni. Vibrazioni in movimento 2022”, la nuova stagione teatrale ideata e diretta dalla Compagnia Stregatti. Il primo appuntamento è adatto a tutta la famiglia. Alle 16 Stefano Locati farà divertire il pubblico di ogni età con “Beat Socks”, spettacolo di circo contemporaneo con pupazzi che cantano e ballano sulle note delle più famose canzoni internazionali. Posto unico 10 euro (promozioni famiglia vieni in 4 paghi 3). Per informazioni: 3381132407 – 3393584518.

Domenica 23 gennaio, alle 16, al laboratorio anarchico “PerlaNera” di Alessandria, in via Tiziano Vecelio 2, Tobia Imperato presenterà il suo libro “Io di fronte alla legge sono asociale”. Nel volume l’autore racconta la storia e la vita strettamente legata al movimento anarchico del torinese Luigi Assandri. In occasione della presentazione del libro al PerlaNera verrà esposta una parte della ricerca fatta dallo stesso laboratorio sulla presenza storica degli anarchici nell’alessandrino.

Ultima occasione, questa domenica 23 gennaio, per ammirare i presepi d’autore in mostra a Villa Vidua a Conzano. L’esposizione raccoglie i presepi realizzati da dieci artisti che, negli anni, hanno anche ottenuto la cittadinanza onoraria di Conzano. In mostra anche il grande presepe di produzione artigianale, firmato dal maestro santonnier Escoffier, animato da 500 figure. Ad accogliere i visitatori a Conzano, in piazza Australia, sarà anche una ‘teoria di Natività’, rappresentata su stendardi, e nelle vie centrali del borgo fino alla torre medioevale posizionata all’apice del colle, sulle abitazioni anche 100 drappi rossi con la raffigurazione del Divin Bambino. La mostra si può visitare, con ingresso gratuito dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Al Museo Archeologico di Acqui Terme è ancora Natale grazie all’esposizione di presepi artistici in ceramica, opera di Sergio Arditi. Le ceramiche dell’artista di Cassine propongono il tema della Natività in realizzazioni che spaziano per forme, dimensioni e scelte compositive. Orari: da mercoledì a domenica 9.30-13.30; 15.30-17.30.

A Palazzo del Monferrato, in via San Lorenzo 21 ad Alessandria, prosegue la mostra “Alessandria. Il Novecento da Pellizza a Carrà, una storia di artisti”, promossa dalla Camera di Commercio di Alessandria-Asti, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Regione Piemonte. La mostra curata da Maria Luisa Caffarelli e Rino Tacchella raccoglie opere di Leonardo Bistolfi, Giuseppe Pellizza, Angelo Morbelli e Carlo Carrà e racconta le rivoluzioni culturali e artistiche del Novecento. La mostra oggi si può visitare dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ingresso gratuito.

Resterà a Palazzo Cuttica ad Alessandria fino al 6 febbraio l’opera “L’Ascensione” del pittore Francesco Crivelli. Il dipinto, realizzato tra il 1576-1577 per l’altare maggiore della Chiesa di San Marco di Alessandria ha la particolarità di mostrare il volto del Marchese Cesare Cuttica di Cassine, committente del dipinto, di sua moglie Tomasa Guasco e dei loro due figli Laura e Lorenzo. Il dipinto, acquistato all’asta a Parigi nel 2020 da un collezionista privato, è stato oggetto di un attento restauro e di un accurato studio da parte degli storici dell’arte di Milano Olga Piccolo e Lorenzo Mascheretti. Riusciti a collegare l’opera ad Alessandria, i due esperti ne hanno ricostruito la storia grazie all’aiuto del Direttore di Palazzo Monferrato, Roberto Livraghi, e del sindaco di Alessandria, Gianfranco Cuttica di Revigliasco. La mostra, con l’allestimento di Adolfo Carozzi, è frutto della collaborazione tra l’amministrazione comunale e l’Azienda CulturAle Costruire Insieme e si potrà visitare dal giovedì alla domenica dalle 15 alle 19, con ingresso gratuito.

Anche questa domenica le Sale d’Arte di Alessandria sono aperte al pubblico con ingresso gratuito, dalle 15 alle 19. Nello spazio espositivo in via Machiavelli 13 è possibile ammirare gli affreschi medievali delle Stanze di re Artù commissionati alla fine del 14° secolo da Andreino Trotti per celebrare la vittoria contro le truppe francesi ottenuta nel 1391 al fianco di Gian Galeazzo Visconti e i mosaici contemporanei della giovane artista pavese Lady Be.

(in copertina foto di Kyle Head su Unsplash)