Positivi covid in calo ad Alessandria (-73), -56 a Casale che torna sotto quota mille

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Sul fronte covid, oggi in provincia di Alessandria si sono registrati 1046 positivi in più e 1286 guariti in più rispetto a ieri. Nei singoli centri zona, ad Alessandria calano ancora i positivi, -73 rispetto a ieri, 2395 in totale.

Casale torna sotto quota mille contagiati: ora nella città monferrina ce ne sono 965, -56 rispetto a ieri. Positivi in calo anche a Valenza (-11, 491 in totale), a Novi (-8, 902 in totale).

Rispetto a ieri, invece, aumentano i contagiati a Ovada (+11, 324 in totale). Minimo incremento a Tortona (+3, 768 in totale) e ad Acqui (+1, 354 in totale).