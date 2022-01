Un giovane valenzano alla sua prima esperienza da attore: la storia di Lorenzo

VALENZA – Si chiama chiama Lorenzo Alfieri il 14enne valenzano tra i protagonisti di “To the conquest of love”, un film-tv che sarà indirizzato a Rai Cinema, diretto dal regista Michele Cucciniello. La pellicola rappresenta il debutto sul grande schermo per questo ragazzo del nostro territorio.

Ad Alessandria Lorenzo pratica anche kung fu all’Accademia Wushu Sanda Alessandria, col maestro Gianluca D’Agostino: proprio la sua esperienza in questa disciplina è stata utile anche durante le riprese. “Si tratta di una pellicola dal genere poliziesco/drammatico” ha raccontato a Radio Gold il padre, Giovanni Alfieri “in alcune scene Lorenzo ha utilizzato alcune tecniche di difesa personale e di combattimento sanda imparate proprio nella palestra del maestro D’Agostino”.

A fine mese si gireranno le ultime riprese del film, a Rieti. Per il resto la storia è ambientata in provincia di Caserta.