I santi del giorno del 26 gennaio sono San Timoteo e San Tito

RADIOGOLD – Il 26 gennaio la Chiesa ricorda due santi martiri: San Timoteo e San Tito. Si tratta di due Vescovi delle primissime generazioni cristiane, entrambi convertiti da San Paolo apostolo. Timoteo era figlio di una donna israelita e di padre gentile, ovvero un pagano. Tito, invece era figlio di due pagani della Siria che, una volta convertito, era entrato a far parte della Chiesa di Antiochia.

In quegli anni, all’interno della nascente Chiesa, ci si chiedeva se solo gli israeliti convertiti potessero appartenere al nuovo ordine religioso, oppure se anche i pagani convertiti potessero farvi parte. Fatto sta che entrambi entrarono a far parte della Chiesa cristiana, aprendo di fatto le porte a tutti coloro che avessero la vocazione. San Timoteo divenne uno dei migliori e più assidui collaboratori di San Paolo, così come San Tito. Ambedue i Santi furono latori delle lettere dell’apostolo alle varie comunità cristiane.

San Tito divenne Vescovo di Gortina sull’isola di Creta dove vi morì vecchissimo, verso la fine del primo secolo dopo Cristo. Timoteo, invece, inviato da Paolo a organizzare la Chiesa di Efeso, divenne il primo Vescovo di quella grande città orientale. Vi morì intorno all’età dell’anno 97 lapidato dai pagani della città dopo che egli si era opposto ai Baccanali.