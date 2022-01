Il Piemonte si appresta a salutare un gennaio avaro di precipitazioni

PIEMONTE – È stato un gennaio decisamente secco e avaro di precipitazioni quello che si sta chiudendo in Piemonte. Una situazione delicata che ha portato, secondo i dati di Arpa, a un deficit idrico e nevoso “molto pronunciato“.

Anche i giorni della merla (dal 29 al 31 gennaio), tradizionalmente tra i più freddi dell’anno, quest’anno vedranno protagonista una vasta area di alta pressione che, tra martedì e mercoledì, si localizzerà a ovest dell’arco alpino alzando le temperature al di sopra delle medie stagionali. Nei prossimi giorni, così, è previsto tempo soleggiato e mite sui settori alpini e prealpini con alcuni gradi sopra lo zero termico anche di notte e sino ai 2000 metri di altitudine.

Discorso diverso per le pianure e sulle zone appenniniche dove sono attese nebbie e nubi basse nelle ore più fredde ma senza precipitazioni. Giovedì, infine, “una debole onda depressionaria lambirà l’arco alpino nordoccidentale ma i suoi effetti sul Piemonte saranno limitati ad un’intensificazione del vento in quota“. Smi (Società meteorologica italiana) prevede temperature in aumento nel prossimo fine settimana.

Photo by Ricardo Gomez Angel on Unsplash