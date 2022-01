Accordo per contrastare peste suina: commissario straordinario interregionale e ristori

PIEMONTE – Nell’incontro a Roma sulla peste suina è stato raggiunto l’accordo per la nomina di un Commissario straordinario interregionale che faccia parte dell’Istituto Zooprofilattico, già attivo nel contrasto alla malattia e sono stati anche definiti i criteri e gli ambiti di distribuzione dei ristori, quantificati in 35 milioni di euro. La loro entità è stata al momento definita nell’ultimo Decreto Ristori ter in cui sono state destinate complessivamente 50 milioni di euro per la biosorveglianza e per il sostegno alle imprese della filiera.

I provvedimenti sono emersi in occasione del confronto tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali il Ministro Patuanelli, il Ministro Speranza, il Presidente Toti e il Presidente Cirio. Il dialogo tra Ministri, Presidenti e Istituzioni proseguirà per definire ulteriormente le misure e gli strumenti normativi per evitare il passaggio della malattia a suini e cinghiali allevati, per liberare il mercato agroalimentare da limitazioni, per evitare ripercussioni sulla percezione della filiera della carne da parte dei consumatori e per indennizzare le aziende danneggiate.