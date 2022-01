Covid nelle acque reflue: ad Alessandria maggiore presenza di Omicron

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Prosegue anche a gennaio 2022 da parte di Arpa Piemonte il monitoraggio della diffusione del SARS-CoV-2 nella popolazione piemontese attraverso il campionamento e l’analisi dei reflui urbani non depurati che contengono materiale genetico del virus espulso con le feci umane.

Gli esiti mostrano che per tutti i campioni di acque reflue in ingresso ai depuratori di Castiglione Torinese, Alessandria, Cuneo e Novara prelevati il 17 gennaio è predominante la variante BA.1 della famiglia Omicron (B.1.1.529.1). Ad oggi nelle acque reflue non si rilevano mutazioni specifiche per la variante Covid.