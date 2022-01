Alessandria tra le ultime province in Italia per impianti fotovoltaici in strutture pubbliche

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Sulle oltre 100 province presenti sul territorio italiano, quella di Alessandria è appena al 96esimo posto per impianti fotovoltaici in strutture pubbliche. È quanto emerge dallo studio fatto da ProntoBolletta grazie ai dati presentati da Legambiente nel nuovo rapporto Ecosistema Urbano. Lo studio analizza le performance ambientali delle città italiane e se da una parte conferma Trento come la città più green d’Italia.

I dati dei 104 capoluoghi di provincia analizzati dallo studio si basano su 18 parametri, raggruppati in 6 macro aree (aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente urbano e energia). Nella macroarea energia, la componente principale è rappresentata dal solare pubblico, ovvero, “l’incidenza del solare termico e fotovoltaico in città rispetto ai consumi delle famiglie residenti. La classifica misura la potenza media (ovviamente misurata in kilowatt) installata su edifici pubblici ogni 1000 abitanti“, spiegano da ProntoBolletta.

Il capoluogo con maggiori impianti fotovoltaici è Padova. La città nel Veneto produce 30,52 kilowatt ogni 1000 abitante. Una cifra immensa se paragonata a quella di Alessandria, ferma al 96esimo posto e con appena 0,07 kilowatt ogni 1000 abitanti. Peggio dell’Alessandrino solo Salerno (0,02) e le città di Brindisi, Crotone, Isernia, Lecce, Rieti, Nuoro e Roma a 0.

Photo by American Public Power Association on Unsplash