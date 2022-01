PIEMONTE – Rispetto alla peste suina l‘Istituto Zooprofilattico Sperimentale ha comunicato i dati delle analisi delle carcasse di cinghiali testate. Secondo i dati aggiornati a giovedì sono stati condotti esami su 139 carcasse: 101 rivenute in Piemonte, 38 in Liguria. Sono stati riscontrati 25 casi positivi: 14 in Piemonte, 11 in Liguria.

Nella mappa i punti colorati indicano il luogo di ritrovamento dell’animale e il risultato dell’analisi.