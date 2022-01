Vaccino 5-11enni: domenica alla Valfrè dosi per 600 bambini, con l’animazione dei clown e un buono pizza

ALESSANDRIA – Questa domenica 30 gennaio il Centro Vaccinale alla Caserma Valfrè di Alessandria sarà interamente dedicato alle inoculazioni ai 5-11 enni. Dalle 8 alle 17 saranno 600 i bambini che si recheranno nell’hub alessandrino. Esauriti i posti, stabiliti da Asl in base alle prenotazioni già arrivate nelle scorse settimane. Non sarà quindi possibile ricevere la dose con l’accesso libero.

Ad allietare i piccoli ci saranno i clown delle associazioni Avoi, Viviamo in Positivo e Marameo, oltre agli animatori del Summer Camp Centogrigio e On Stage Dance&Theatre. Presenti anche i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri distribuiranno bandierine dell’Italia con sopra il logo dell’associazione. La Pizzeria Soleluna di Alessandria, infine, donerà ai 600 neo vaccinati un buono omaggio per una pizza. “Un piccolo gesto che abbiamo deciso di fare con piacere” ha sottolineato il titolare della pizzeria Ivan Fusaro “da sempre collaboriamo coi volontari della Protezione Civile”.