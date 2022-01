Positivi covid ancora in calo nei centri zona: Alessandria sotto quota duemila in totale, -24 a Casale

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Sul fronte covid ancora una volta oggi in provincia di Alessandria il numero dei nuovi casi è minore di quello dei nuovi guariti: 857 positivi in più e 1157 guariti in più rispetto a ieri.

In tutti i centri zona si è ancora registrato un calo del numero complessivo di persone contagiate. Ad Alessandria, in particolare, rispetto a ieri sono 63 i positivi in meno (1939 in totale), -24 a Casale (814 in totale), -7 a Valenza (380 in totale), -20 a Tortona (676 in totale), -12 ad Acqui (303 in totale), -25 a Novi Ligure (859 in totale), -13 a Ovada (281 in totale).