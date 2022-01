Sergio Mattarella è stato eletto Presidente della Repubblica

ITALIA – Sergio Mattarella ha accettato le richieste della maggioranza del mondo politico e dopo il voto di questa sera, sabato 29 gennaio 2022, torna a essere il Presidente della Repubblica.

Era stato già eletto presidente il 31 gennaio 2015 al quarto scrutinio con 665 voti e ora manterrà il suo incarico per altri 7 anni. Mattarella ha 80 anni e alle spalle un lunghissimo trascorso politico: dal 1983 al 2008 come deputato, inizialmente per la Democrazia Cristiana e poi per il Partito Popolare Italiano, La Margherita e il Partito Democratico.

In base a quanto riportato dai media nazionali il suo secondo mandato, come avrebbe detto il premier Mario Draghi, è funzionale “al bene e alla stabilità del Paese“.