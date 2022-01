NOVI LIGURE – Dal valore di 70 mila euro lordi, finanziati al 50% della Regione Piemonte e dal Comune, il nuovo scuolabus comunale di Novi Ligure è stato presentato ufficialmente oggi. Si tratta di un mezzo Iveco da 28 posti (più autista e accompagnatore) con motore a metano che consente di limitare al minimo le emissioni in ambito urbano. Il finanziamento è stato ottenuto grazie alla partecipazione a un bando regionale, rispetto al quale il Comune di Novi Ligure si è classificato al primo posto.

Il mezzo si aggiunge alla dotazione comunale e alla flotta già esistente. In questo modo potrà essere garantito, in caso di necessità, un maggiore distanziamento e, di conseguenza, una maggiore sicurezza per i bambini.