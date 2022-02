Obbligo di Green Pass: che cosa cambia dal primo febbraio 2022

PIEMONTE – Il primo febbraio 2022 entreranno in vigore nuove regole per contenere la diffusione del Covid-19. I nuovi divieti saranno legati soprattutto all’avere o meno il Green Pass (anche base). Dall’1 febbraio il certificato verde servirà per andare a ritirare la pensione negli uffici postali, per andare in banca o dal tabaccaio per comprare le sigarette. Ma anche per andare a fare shopping, comprare un giornale oppure un libro. Obblighi che si aggiungono a quelli legati all’accesso di bar e ristoranti, palestre e piscine.

Le esigenze alimentari e di prima necessità, sanitarie, di sicurezza e di giustizia saranno sempre garantite anche per chi non è vaccinato o non si è sottoposto a tampone che dovrà risultare negativo per ottenere il certificato. Oltre ai vari supermercati, ipermercati e negozi che vendono in prevalenza bevande e alimenti, sarà libero anche l’accesso ai mercati all’aperto e anche nei negozi per il commercio al dettaglio di prodotti surgelati. Il governo ha chiarito che l’accesso libero a tutti questi “esercizi commerciali consente l’acquisto di qualsiasi tipo di merce, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie“. Dall’1 febbraio 2022 la durata del Green Pass Vaccinale e del Green Pass da Guarigione post vaccinazione sarà ulteriormente ridotta da 9 a 6 mesi.

Da febbraio, inoltre, entrano in vigore le multe per gli over 50 che non si sono sottoposti alla vaccinazione nonostante l’obbligo. Si tratta di multe – a campione come aveva spiegato a suo tempo il Ministero – era di 100 euro per chi in questa fascia di età non ha aderito alla campagna vaccinale e, a partire dal 15 febbraio, sino a 1500 euro per coloro sorpresi al lavoro senza Super Green Pass. Oltre alle multe si rischia la sospensione dello stipendio ma mantenendo comunque il posto di lavoro. L’obbligo vaccinale decade per chi ha contratto il Covid-19 ed è guarito entro sei mesi e per chi è soggetto a esenzione.