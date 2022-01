Obbligo vaccinale over 50, Cirio: “Da martedì accesso diretto in tutti i centri per questa fascia d’età”

PIEMONTE – Da questo martedì 1^ febbraio in tutta Italia gli over 50 che non si sono vaccinati contro il covid potranno essere sanzionati. Su questo fronte il presidente del Piemonte Alberto Cirio ha fatto un importante annuncio, riportato da AdnKronos, riguardo questa fascia di età.

“Per gli over 50 da questo martedì metteremo a disposizione l’accesso diretto in tutte le strutture di vaccinazione della regione, in modo che anche gli ultimi ritardatari del vaccino abbiamo la possibilità di vaccinarsi e di farlo in tempo” ha sottolineato il Governatore.

Rinnovando l’appello alla vaccinazione, Cirio ha precisato che “tutti coloro che hanno aderito sono stati chiamati entro la data di oggi per permettere loro di arrivare in regola con la scadenza del 15 febbraio ma la quota di persone che ancora non ha aderito otterrà questa possibilità in più perché la nostra finalità è vaccinare in fretta e il più possibile. Il numero delle occupazioni ospedaliere di questi giorni ci stanno dicendo che nonostante il tasso di positività coinvolga ancora migliaia di persone è un quinto rispetto a quella dello scorso anno e questo è il vaccino che lo ha prodotto“, ha concluso Cirio.