PIEMONTE – Nelle prossime settimane arriveranno in Piemonte e in Liguria alcuni funzionari incaricati dall’Unione Europea di verificare la gestione dell’emergenza legata alla peste suina africana, malattia che colpisce cinghiali e suini che, ad oggi, è stata riscontrata in 28 cinghiali, di cui 14 trovati nell’area “infetta” in Piemonte e altrettanti in Liguria.

Come riporta Ansa, l’arrivo dei funzionari incaricati dall’Unione Europea è stato annunciato dai dirigenti della Sanità Veterinaria della Regione Piemonte al webinar organizzato da Confagricoltura a cui hanno partecipato anche l‘assessore regionale Luigi Genesio Icardi, il direttore dei servizi veterinari della Regione Bartolomeo Griglio e il commissario per la peste suina in provincia di Alessandria, Giorgio Sapino.

Nell’incontro, come si legge su Ansa, il presidente di Confagricoltura Piemonte Enrico Allasia ha sottolineato “la ferma volontà degli allevatori di adottare tutte le azioni necessarie per assicurare la piena ripresa delle attività produttive, che nel nostro Paese rappresentano un volume di 100.000 suini macellati alla settimana. Un patrimonio basilare per l’economia agricola piemontese che conta su oltre 1.300.000 suini, allevati prevalentemente in provincia di Cuneo”.