Pillola anti covid di Pfizer: in arrivo in Piemonte 861 confezioni

PIEMONTE – La prossima settimana arriveranno in Piemonte 861 confezioni della cosiddetta “pillola anti-covid” prodotta da Pfizer, il Paxlovid. Lo ha annunciato oggi in conferenza stampa l’assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi.

“Il farmaco sarà poi distribuito alle singole Asl in base alla ripartizione stabilita da Aifa” ha sottolineato Icardi “abbiamo sempre sottolineato di voler mettere a disposizione dei medici tutto ciò che la scienza fornisce per combattere il covid. Questo è un altro strumento in questa battaglia e mi auguro che si possa rivelare particolarmente efficace”.