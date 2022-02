PIEMONTE – Come spiegato dall‘Istituto Zooprofilattico Sperimentale, l’ultimo aggiornamento sulla situazione della peste suina africana, relativo al 3 febbraio 2022, registra solo un caso in più di positività rispetto all’ultimo resoconto.

Il numero complessivo dunque sale a 29 casi finora che portano a 14 ritrovamenti in Piemonte e 15 in Liguria. L’ultima positività è stata riscontrata a Mignanego in provincia di Genova.